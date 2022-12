Rustikaalne köök Saaremaal, mille perenaine teeb vaid tervislikku toitu

Kati koju astudes on tunne, nagu viiks sind ajamasin sajandeid tagasi. Vana mööbel, stiilsed lauad ja toolid, valgustid, kapid, puidust talad – kõik oleks justkui väga hästi säilinud ajalooline ilu. Ometi selgub, et tegelikult on see kõik uuesti üles ehitatud.