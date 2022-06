Florist annab nõu, missugused lilled sobivad vaasi

Tsinniate ehk pruudisõlgede värviskaala on väga lai, ulatudes valgest violetseni. FOTO: Shutterstock

Eestimaa suvi on lühike ning tõeline lillede pillerkaar kogu värvikülluses ja lõhnavariatsioonides mahub vaid mõne kuu sisse. Paljudel meist on võimalus nautida seda ilu aias, olgu siis oma suvilas, sõbra või vanaema juures. Miks mitte tuua killuke sellest kaunist maailmast lihtsalt tuba kaunistama või töölauale erksust looma. Kena kimp rõõmustab kindlasti iga lillesõpra ning püüab alati pilke. Kuigi vaasi panemiseks sobivad peaaegu kõik lilled, on siiski mõned omadused, mis kirjeldavad taime kui eriti head lõikelille. Heal lõikelillel on pikk säilivusaeg. Kui kroonlehed juba järgmisel päeval varisevad või inetuks muutuvad, on mõttekam jätta selle taime õied aeda kaunistama. Pärast peenralt noppimist võiks lilledele valida sobivas värvitoonis, piisavalt mahuka ja õige kõrgusega vaasi. Õitele peaks valama sobiva temperatuuriga vee. Puitunud, jäigema varrega lilledele (nt roosid) sobib keskmisest soojem, rohtsematele ja pehmematele (nt tulbid, nartsissid) vartele aga keskmisest külmem vesi. Üldjuhul pannakse õrnematele vartele ka vähem vett.