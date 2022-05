Kirinõges sobib lillepeenrasse värvi andma, pealegi on seda ülilihtne kasvatada

Sõna “nõges” võib mõjuda ühele ontlikule aiapidajale kui härjale punane rätik. Kirinõges õnneks ei kõrveta ega kaldu ka umbrohuks kippuma. Tema suurim puudus aias on ehk see, et ta võib oma lehtede värvikirevusega nii mõnegi muu taime õied sootuks varju jätta. Seda enam, et kirinõgese sortide, värvi- ja vormirohkusesse süvenedes võibki end sinna unustada.