Kolm kiiresti ja lihtsalt valmivat šokolaadikooki: sulajuustutäidisega, jahuvaba ja pähklipuistega

Vahel võib märgata, et paberist välja võetud šokolaaditahvel on pealt hallikas ning tuhm. Siiski ei ole põhjust karta, et šokolaad hallitab. Kuna maiustus on väga tundlik temperatuuride kõikumisele, siis sellist hallikat väljanägemist põhjustabki kas liiga jahedas või külmas säilitamine.