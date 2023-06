Vähenõudlik kitseenelas sobib nii peenrasse kui ka omaette ilutsema

Kitseenelate perekonnas on vähe liike, erinevate käsitluste kohaselt vaid 2–5. Harilik kitse­enelas (Aruncus dioicus) on perekonnas levinuim, kasvades looduslikult põhjapoolkera niisketes mägimetsades. Varieeruva liigina on tal hulgaliselt alamliike, teisendeid ja vorme ning pikk nimekiri sünonüüme. Euroopa aedades kasvatatakse seda taime juba XVII sajandist ning mõnedes riikides kasvab ta aedadest plehku pannuna kohalike taimede keskel isegi metsistunult. Ka Eestis on kitseenelas vanade mõisaparkide ja taluaedade taim.