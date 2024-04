Aeraator teeb muruga imet, vabastades selle samblast, muruvildist ja umbrohust

Aeraator on tööriist, mille kasulikkusest on aru saanud pea kõik maailma juhtivad aiariistade valmistajad. Iseasi, kas kõik aeraatorid ka Eestisse jõuavad. Sellest hoolimata on kõikvõimalikud ehituspoed ja firmaesindused neid triiki täis.

Nagu niidukeid, on ka aeraatoreid igasugusele maitsele, rahakotile ja ka murulapile. Kel majaümbruse rohelus piirdub sajakonna ruuduga, võib vabalt oma karmaniga hääletada käsitsi juhitava aeraatori poolt. Täpselt samuti nagu käsiniidukiga. Seda võib poodidest leida päris soodsa hinnaga, 100 euro ümber – ei võta just hinge seest. Elektrilisi aeraatoreid tasub otsida 200 euro lahtrist – natuke alla või üles. Ja see masin on tubli töömees. Ainult, et jälgida tasuks hetki, mil sellega tuleb sõita üle toitejuhtme. Kui seda teha hooletult, võib üle pea lennata paras pilv traadipuru ja ka voolumõõtja korgid võivad olla hoopis teises dimensioonis.