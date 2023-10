Osavate kätega naine kolis Inglismaalt Matsiranda, et muuta vana talu koduks

„Tema lendas Londonist Riiga täiesti üksi. Kui Riia lennujaamas läksin küsima, et kus mu koer on, vastati, et ega meie küll Riia lennujaama koeri ei lennuta. Minul olid muidugi pisarad silmis, et mis mõttes? Aga kõik lõppes õnnelikult ja saime oma koera kätte. Hattie liputas saba nii, et see tahtis otsast ära tulla. Terve tee koju lakkus mu kätt,“ meenutab Monika.