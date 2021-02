Miks tasub meil kasvuhoonesse valida just varajased tomatisordid?

Jõgeva Sordiaretuse Instituudi sortidest on hetkel parim indeterminantne hübriidsort 'Malle'. Parima maitsega on suureviljaline 'Vilja'. Avamaale sobivaim on sort 'Terma'. Determinantsetest sortidest on parimad väikeseviljaline 'Maike' ja suureviljaline 'Mato'.