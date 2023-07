Kartulimardikas ei karda mürki ega külma. Mida siis üldse ette võtta?

Mis teeb kartulimardika nii ohtlikuks ja miks me temast kuidagi jagu ei saa? Et olla edukas, peab ohtralt sigima. Arvutused on näidanud, et viie aasta jooksul võib ühe kartulimardikate paari järglaskond kasvada kuni 1,1 miljoni isendini isegi siis, kui osa mune või vastseid hukkub. Lisaks seavad ka loodus ja inimene mardikale tõkkeid, mida ta peab ületama, kuid nendestki saab ta hästi jagu.