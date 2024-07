HÜVA NÕU | Nipid, kuidas kasvatada ussitamata vaarikaid

Väljast väga isuäratavad vaarikad võivad peita sees ebameeldivaid usse. Nende vastu on omad nipid olemas!

Vaarikamardikal on kahjustajaks nii vastne kui ka valmik. Valmik jääb meie silmale enamasti märkamatuks, sest on üsna väike. Kuid peamised kahjutekitajad on vaarikamardika vastsed, rahvasuus nimetatud ka vaarikaussideks.