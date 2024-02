Astroloog tegi vanasse aita boheemliku pesa, kus taastada oma sidet maa, looduse, keha ja vaimuga

Kui elu teinekord sugugi ei halasta ja surub põlvini maha, otsivad inimesed oma elus mingit pidepunkti. Nii juhtus 12 aastat tagasi ka Tiinaga, kes töötas tollal tuumafüüsika instituudi arenduskoordinaatorina, kus tegeldi hetkel selliste lõikavteravate teemadega nagu CERNi kiirendiprojekt, möllati tuuma ümber, arendati TMR mõõtepead ja see kõik esitas Tiinalegi ettearvamatuid väljakutseid.

Tiina meenutab, et elas endises töökohas läbi oma elu kõige jubedama kriisi. “Olin täielikult ribadeks. Ja siis meenus mulle see koht. Vanaisa sünnikodu võis minu äratundmist mööda olla koht, kus ma saaksin ennast veel uuesti kokku panna,” räägib ta. Just siis tõmbas seletamatu vägi ja aimdus teda Järvamaale Türi lähedale Palale, esivanemate tallu.