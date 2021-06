Eesti iluaianduses mõistetakse pargirooside nimetuse all jõulisi põõsasroose, mis on haigus- ja külmakindlad ning vajavad vähe hooldust. Avarasse aeda sobivad vastupidavad suurema kasvuga roosipõõsad imehästi, roosigruppe võib kasutada ka renoveeritavates mõisaparkides. Tugevates pargiroosides on killuke jumalikkust.

Nende valimine võib aga osutuda keeruliseks. Tutvustame mõningaid sorte koos piltidega ja räägime sellest, kuidas pargiroose aiakujunduses kasutada. Nõu annab suurte kogemustega roosikasvataja Mart Ojasalu.