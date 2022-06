Võrratu maestro – kuldvihm! Kuidas teda kasvatada

Võrreldes alpi kuldvihmaga on harilik kuldvihm Eestis külmakindlam. Tema õisikukobarad on lühemad, umbes 20 cm pikad, kuid tihedamad.

Värd-kuldvihm on hariliku- ja alpi kuldvihma hübriid. Harilikult kuldvihmalt on ta kaasa saanud külmakindluse ja alpi kuldvihmalt õisikukobarad, mis on lausa 30 cm pikad. Selliseks on näiteks värd-kuldvihma sort 'Vossii'.