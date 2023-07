Tee roosiõitest kehakoorijat, roosisuhkrut ja roosijäätist!

Ei maksa unustada sedagi, et roosid on armastuse sümbol ning selle märgiks kingitakse neid ka kallimale. Usutakse, et punased roosid tähendavad kirge, valge aga on süütuse värv. Kui piimavann tundub tänapäeval ehk liigne luksus, siis paar lusikatäit piimapulbrit, ning roosi kroonlehed vannivees mõjuvad kindlasti meeliülendavalt. Liiati on pärast sellist vanni nahk pehme ja sile ning ei vaja isegi kreemitamist.