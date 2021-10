Aeda kujundades õppige tundma puude ja põõsaste juurekava, sest väikesed taimekesed saavad ühel päeval suureks. Mõelge läbi, kas puu sobib teie poolt välja valitud kasvukohale. Kas puuke sobib maja lähedale või vajab palju kasvuruumi? Tüve saab ju kujundada, kuid juurte puhul on see pea võimatu. Vanade puude eluring saab ühel hetkel läbi. Sageli nõrgestavad puud ka tüvemädanikud ja kahjurid, mille tõttu võib tulla päevakorda puu mahavõtmine. Tihti on siis lahendatud vaid pool murest, kohe tekib küsimus, mida hakata peale kännuga?