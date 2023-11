Rooma kardinate omapära on see, et alla lastuna moodustavad nad akna ees sileda pinna ja üles tõstmisel tekivad dekoratiivsed voldid.

Rooma kardinate valmistamisel ei ole riidekulu suur. Oluline on ka see, et väikeses ruumis ei võta need ära akna kõrval olevat seinapinda.