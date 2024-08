Hoidistaja nipikogu: mida silmas pidada viljade korjamisel ja purki panemisel

Maitsvate ja kauasäilivate hoidiste tegemise juures on mitmeid aspekte, mida meeles pidada. Näiteks on marjade korjamisel oluline see, millal on marjad korjatud ja puhastatud. Vaid nii tuleb hea moos! Kui säilitad hoidiseid keldris, siis arvesta, et ruum peab olema jahe, pime ja kuiv. Hoidistamiseks sobivaim temperatuur on 10-20 kraadi. Kindlasti ei tohi temperatuur minna talvel miinusesse. Loe artiklist, mida veel peaks meeles pidama!