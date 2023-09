FOTOD | Laidi imeilusas aias imestavad inimesed, kas tegu on kunstmuru ja -põõsastega

Laidi ema ikka vahel naerab, et inimesed käivad marjul ja seenel, aga teie käite hoopis kivil. Pea kõik elemendid on teinud Laidi kuldsete kätega abikaasa Igor, väiksemad kivikorvid ja punutud korvid on meisterdanud perenaine.

Eesaias aukohal, kunagise suure kuuse asemel asub ümmargune kivi, mis on leitud karjäärist. “Paljud seda muidugi ei usu, niivõrd lihvitud ja ümar on ta,” räägib perenaine. “Suur kivikorv on abikaasa kätetöö ja idee selleks saime ühest vanast vene aiandusajakirjast. Ilmselt on see kõige rohkem pildistatud objekt meie aias,” räägib Laidi.