Kuidas sügisel viljapuid väetada ja kahjureid tõrjuda

Õunapuude sügiseseks väetamiseks sobivad kõdusõnnik ja kompost, mineraalväetistest fosfori- ja kaaliumirikkad väetised. Mida lähemale puu narmasjuurtele väetis satub, seda kiiremini ja paremini see mõjub. Rohukamaras kasvaval puul on toitaineid omastavaid narmasjuuri kõige rohkem 20 cm sügavusel pinnalähedases mullakihis. Kui viljapuude all on rohukamar, teeb see väetamise keerulisemaks, kuid siingi on oma nipid.