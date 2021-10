AED TALVEKINDLAKS | Kas põõsa sidumiseks sobivad ka kokkusõlmitud sukkpüksid?

Arvestage, et sooja ilmaga on oksad painduvamad kui külmaga ega murdu nii kergesti.

Mõned taimed tuleb aga hoopis üles lükata. See kehtib sammasja või koonusja võraga puude-põõsaste kohta, mille oksad võib märg lumi laiali suruda või sootuks ära murda.

Taimed saab koomale tõmmata näiteks aiavõrgujupi või traatõngastega, vanematel võib ka suuremad oksad ükshaaval tüve külge kinnitada. Sidumismaterjali valides arvestage, et see peab olema küll tugev, kuid samas ka pehme, et mitte vigastada puude-põõsaste koort. Kui kasutate sidumismaterjalina traati, peate alati koore peale pehmenduseks asetama tüki kummi, takku või kas või paberinutsaka.