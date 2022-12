Uskumatute kokkusattumuste jada viis pere Kaldemäe tallu elama

“Leidsime, et lastel on oma aiaga majas hea kasvada. Üsna pea oli selge, et Tartusse maja osta käib meile üle jõu. Siis suurendasime veidi raadiust ja vaatasime neid, mis asuksid linnast ca 20 kilomeetri kaugusel, kuid meile sobiva hinnaga maja polnud. Otsisime nii paar aastat, kui ühel hetkel Toomas otsustas ­raadiust veelgi suurendada. Ja siis olukord muutus. Põlvamaa kinnisvara hinnad olid palju taskukohasemad,” meenutab Kristiina.

Silma jäi nii mõnigi talukoht ja see oli aeg, kui perega sõideti tihti Põlvamaale, käidi seenemetsas ja imetleti siinset võrratut loodust. Ühel augustikuu päeval märkas Kristiina tee ääres eakat mändi kasvamas ja fotograafiahuvilisena tahtis ta seda kohe ka pildistada. Pilt jäi arvutifailidesse ootama, kuni möödus paar aastat ja nad sattusid taas siia kanti, et müügis olevat maja vaadata ja – nagu juhtus – see lõpuks ka ära osta. Siis meenus Kristiinale foto. “Otsisin foto üles ja selle peal on ka see vana maja – meie enda maja! See oli uskumatu kokkusattumine!” räägib Kristiina.