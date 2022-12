Spetsialist õpetab | Valmista kingituseks kimp, mille saab pärast ära süüa

Snežana õppis toitlustusteenuste korraldajaks, viimased üheksa aastat töötas aga hotellinduses müügijuhina ning lapsepuhkusel olles leidis rohkem aega ja inspiratsiooni, et tegeleda omapärase harrastusega. Kuna Snežana mees Jan on peakokk, siis on maitsvate toitude valmistamine, eksperimenteerimine saanud kodus tavaliseks nähtuseks.