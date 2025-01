12 püsilille, mille seemnete külvamiseks on jaanuaris-veebruaris sobiv aeg

Seemnete külvi puhul on piiranguks asjaolu, et sordiehtsaid taimi me sel viisil harilikult ei saa. Selle eest võib seemikute seas leiduda mõni huvitava välimusega isend, kes on uue sordi vääriline. Põhjuseid, miks tasub teatud püsililli seemnest kasvatada, on palju. Mina olen mitmeid liike seemnest külvanud, sest paratamatult on meie puukoolide valik piiratud. Lisaks õnnestub sel viisil saada korraga suurem kogus taimi.