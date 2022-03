Neid nõuandeid järgides on mahlane ahjukana garanteeritud. Terve ahjukana valmistamine on lihtne ka algajale kodukokale, kuna poelettidel on saadaval juba eelmaitsestatud kanad ning see vähendab tublisti kokkaja vaeva ja ajakulu. Ka ise kodus kanaliha maitsestades on võimalusi lõputult.

Lihtsamatest maitseainetest olgu nimetatud sool, pipar, sojakaste ja küüslauk, aga miks mitte proovida hoopis suitsust paprikat, trühvlisoola või aromaatsete ürtide segu, mis kõik annavad kanalihale unikaalse maitse. Ideaalis võiks jätta kana üle öö marineerima, sest siis jõuavad maitsed ka liha sügavamatesse kihtidesse imenduda.