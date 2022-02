Taimehullu pihtimus: olen nagu alkohoolik, ainult et mina saan oma laksu kätte taimedest

Tiina räägib, et huvi taimede vastu sai alguse lapsepõlvest. Tema vanaemal oli asalea, seda sai ikka imetletud. “Kümneaastastena kaevasime sõbrannaga paiselehti, sinililli, lumikellukesi ja istutasime neid pottidesse,” meenutab ta.

Nüüd, täiskasvanuna, jõudis Tiina lillepotte lugedes saja viiekümneni, aga siis läks arvestamine segamini. Tõenäoliselt on hoolealuseid 200–300 ringis. Selleks, et kõik lemmikud majja ära mahuksid, on elutoa akendel taimekardinad - riiulid, millel potililled istuvad justkui mitmekorruselistel aknalaudadel.