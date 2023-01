Maakodu arhiivist | Lätlanna valmistab Tallinnas imelisi klaashelmestest ehteid

Klaashelmeste valmistamise traditsioon on väga pikk, leitud on isegi 3000 aasta vanuseid helmeid. Eesti naisedki ehtisid end ammusel ajal helmekeedega, kuid kanti ka metallist ja müntidega keesid. Tihedalt ümber kaela pandud klaashelmeid nimetati kurguhelmesteks ja neid oli sageli mitu rida. XVI–XVII sajandist alates sai tavaks, et peig kinkis pruudile müntidega kee.