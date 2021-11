Kui planeerid puukuuri õigesti ja paned varakult küttepuud kuivama, saad talvel sooja

Talveks ahjupuude varumisel on oluline, et need kuivaksid õigesti ning puuriit oleks laotud nii nagu vaja. Kiiremini kütmiskõlblikuks okaspuuhalud, ka valge lepp kuivab kiiremini. Seevastu tihedama lehtpuu, näiteks küttepuuna kõrgelt hinnatud kasehalgude kuivamine võtab juba rohkem aega. Samal ajal ei ole näiteks kask ja saar kuivamiskeskkonna suhtes nii kapriissed.