Nipid, mis aitavad saada kiiremini rohelist sibulat nii veeklaasis kui mullas kasvatades

Ühel ajal läks kasvama neli sibulat. Veeklaasi nii, et sibulakand vette ei puutuks, läks üks sibul. Teise sibula istutasin mulda, kuid enne lõikasin pealt maha tipuosa (nn kaela), et kiirendada kasvu. Kolmas sibul oli juba hoiukorvis kasvu alustanud, ka see sai mulda istutatud. Neljas sibul läks mulda just nii nagu ta oli. Mulda istutatud sibulad said kastmisvett ja kõik neli panin aknalauale, kus temperatuur püsis +20º C ümber.