Appi, rahapuu hakkab ära surema! Mida teha?

Kunagi arvati, et Lõuna-Aafrikast pärit portulak-turdleht toob omanikele õnne, seetõttu viiakse neid sageli soolaleivakingituseks. Lemmikloomade puhul tuleb taime kasvukoht valida nii, et lemmikud ei pääseks sellele ligi, kuna kõik taimeosad on kassidele ja koertele mürgised.

Selleks, et jõuda jälile, mis võiks rahapuule ehk portulak-turdlehe elutegevust häirida, tehke kindlaks, kas olete taimele loonud õiged kasvutingimused:

Rahapuule valige talvel jahe (+10...+15°C) ja valgusküllane kasvukoht. Liiga pimedas ja soojas kohas ning tuhkkuivas mullas muutuvad lehed lõdvaks, kipruvad ja võivad variseda.