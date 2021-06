Kui tahad, et su aed oleks pidevalt õisi täis, vali taimed just nende 12 maratonõitseja hulgast!

Kui te armastate oma aias kasutada püsililli, siis on nende valik aiandus­ärides õnneks äärmiselt lai. Vahel on raske otsustada, keda võtta või jätta. Tore on, kui aias jätkub lillepeenarde jaoks piisavalt ruumi, sel juhul võime lubada endale suuremas valikus liike ja sorte. Kui aga iga meeter on arvel ja soovime näha õisi enda ümber suvi läbi, tuleks taimede peenrasse sobivust hinnata ka nende õitsemisaja pikkuse järgi.

Puukoolis emotsiooni ajel ostetud taim võib õitseda küllaltki lühikest aega. Kauni peenra saamiseks tuleks peale õite arvestada ka taimede vormi, lehetekstuuri ja värvi sobivust. Ent praegu kirjutan siin oma lemmikutest, kes paistavad silma väga pika õitsemisajaga.