Soojendavad ja vürtsikad toidud krevetikarrist pontšikuteni

Indiapärane roog tiigerkrevettide ja kookospiimaga. Kasutage kindlasti tooreid krevette ja olge praadides tähelepanelik, sest krevetid küpsevad päris kiiresti – need on valmis, kui nad muutuvad roosaks.

See tomatisupp erineb tavapärasest just kookospiima ja karri tõttu. Serveerige suppi kurkumiga kookoskreemiga, mis lisab supile veel veidi värvi ja maitset.

Lihavaba roog, mis vajab küll veidi rohkem tööd, sest paneeritud lillkapsas tuleb ka frittida. Kuid see roog on väikest vaeva väärt, sest tulemuseks on maitsev aasiapärane õhtusöök.

Päris koogi mõõtu banaanileib küll välja ei anna, kuid viil või paar sobib hommikukohvi kõrvale suurepäraselt. Soovi korral serveerige vahukoorega.