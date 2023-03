Pane lindudele pesakastid varakult üles

Kellele ei meeldiks kuulata linnulaulu ja jälgida sulissõprade tegemisi? Pealegi annavad nad suure panuse ka aia kaitseks kahjurite eest. Paljud linnud punuvad rohukõrtest ja oksakestest ise endale pesa, kuid selleks et meelitada oma aeda suluspesitsejaid ehk neid, kes vajavad pesitsemiseks puuõõsi, võiks üles seada mõned pesakastid. Varakevad on selleks just õige aeg.

Materjali valida pole tegelikult sugugi lihtne. Pesakast võiks olla lehtpuust, sest okaspuu on vaigune ja see võib lindude sulgedele kleepuda. Iseenesestmõistetavalt tehakse pesakastid kuivadest laudadest, sest hilisem kuivamine võib muuta pesakasti väga praguliseks või suisa laiali lagundada. Ka disainiga ei maksa liialdada. Siledaks lihvitud ja neoonroosa pesakast võib inimesele tunduda ahvatlev, kuid linnud eelistavad enamasti midagi looduslähedasemat.