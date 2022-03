Võrgutav veenuseking ja paeluv paelking - orhideede maailm on liblikakirju

Orhideed on suured võrgutajad. Looduses teevad nad kõik selleks, et meelitada kõikvõimalike trikkidega kohale tolmeldajaid. Toalillena elades suudavad nad hooldajat oma eripära ja tänuliku õitsemisega lummata.

Peagi avastab kuukinga kasvataja, kelle juures taim hästi edeneb, et tahaks proovida kätt mõne teise orhideega. Lillekaupluses tuleb valida päris mitme ahvatleja vahel. Keda võtta, keda jätta? Kindlasti peaks see olema keegi, kes väga ei pirtsuta ja oleks hea õitseja. Orhidee puhul on ju loomulik, et tema võetakse koju ikka eelkõige õite pärast.