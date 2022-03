Labradori retriiver tegi seni pahandust, kuni pere sai selle tõu omadustest aimu

Inimesel, kes pole kunagi kogenud koera sõprust, on ilmselt võimatu mõista, milles see seisneb. Koer ei ole kunagi lihtsalt koer – igal neist on oma iseloom ja temperament. Truu sõber kujundab inimest nagu bonsaid ja jätab su südamesse sügavad käpajäljed.