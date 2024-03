Asi läks käest: lihtsa suveköögi asemel kerkis vahemere stiilis kõrvalhoone

Köök on Liina ja Vidriku elus väga tähtsal kohal, sest tegemist on tõeliste toidugurmaanidega. Söögitegemine on nende suur hobi ja kirg, võib-olla isegi eluviis. Nad on aastate jooksul osalenud kõikidel Toiduakadeemia kursustel ja ka tol päeval, kui Maakodu nende kodus külas käis, võtsid osa mereandide koolitusest.