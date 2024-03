Põhjalik ülevaade, missugune tomatisort koduses kasvuhoones või aiamaal kasvatamiseks valida

Igal aastal tuleb turule uusi välismaiseid hübriidtomatisorte, mis enamasti on kõva viljaga ja hea saagiga. Need sordid ei ole aga reeglina nii varase saagikande algusega kui kohalikud tomatisordid, olgugi, et sordikirjelduse järgi võivad nad olla varased sordid.