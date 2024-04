Jonnakas hobiaednik rajas Tallinna lähistel liivasesse merepõhja lopsaka aia

Perekond Oro kodu asub Tallinna lähedal, looduse kaitsva tiiva all suurte puude embuses. Kui väravast sisse astuda ja mööda jalgteed edasi kõndida, järgneb ühele aiaruumile teine ning kuidagi ei saa pilku ära kaunilt pügatud eri vormi ja värviga okaspuudelt, maitsekalt rajatud peenardelt ja puhkenurkadelt.

“Aiandusalast haridust mul pole, mind ei võetud Räpina aianduskooli vastu. Sisseastumiseksameid tegin ühegi veata, aga olin esimene, kes joone alla jäi,” meenutab Kai minevikuseika, mis jäi kauaks hinge kriipima. Ent see ei seganud teda aiandust praktiseerimast ja võib öelda, et Kai on sellel alal autodidakt.