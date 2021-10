7 põhjust, miks süüa granaatõuna

Granaatõunas on A-, C-, E-vitamiinid, foolhapped, antioksüdandid. Granaatõuna on hea süüa pärast haigust, see mõjub hästi haigele kurgule ning parandab naha tervist. See maitsev puuvili mõjub hästi südamele, seedehäirete, vähi, igemeprobleemide ja aneemia korral.