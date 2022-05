Kuidas kasvatada erinevaid kõrvitsaid, et saaki saaks suvel ja jaguks ka talveks

Praegu on paras aeg seemned taimede ette kasvatamiseks mulda panna ja kõrvitsapeenar ette valmistada. Kõrvitsate kasvukoht peaks olema päikesepaisteline ja külmade tuulte eest kaitstud. Kasvuala on soovitatav ääristada kõrgemate taimedega (nt suhkrumais, põlduba, kõrgekasvuline aedhernes, rooskapsas jne), siis on temperatuur seal 2–3 kraadi kõrgem.