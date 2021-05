KEVADKORISTUS | Kuidas pesta aknaid nii, et need säraksid?

TEE ISE KLAASIPESUVAHEND

Kõige lihtsam ise valmistatud klaasipesuvahend koosneb soojast veest (2 klaasi), kuhu tuleb panna tilk (1 tl) nõudepesuvahendit (kõige tähtsam on sellega mitte liialdada, et ei hakkaks vahutama, sest vahtu on raske maha pesta).



Natuke kangema klaasipesuvahendi jaoks lisa segusse ka veerand klaasi äädikat.



Loodusele ja tervisele kasulikum viis on aga kokku segada 3 klaasi vett, 1 klaas sidrunimahla ja teelusikatäis soodat.