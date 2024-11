Ära viska avokaadokoori ära, vaid tee neist kortsudevastane näomask

Avokaado on vitamiinipomm otse näole.

Avokaado võrdlemisi tugev koor on viljale loomulikuks toitainete säilitamise kohaks, kaitseks kahjurite eest, samuti hoiab see eemal suure osa haigusi, kuna koorel on seentevastased omadused, mis vilja küpsedes küll tugevasti vähenevad.