Kordame üle olulisemad viljapuude lõikamise põhitõed

Tõsi on, et õunu saab ju ka hooldamata õunaaedadest. Siiski on puude lõikamine väga oluline nii õunte kvaliteedi kui ka puude tervise ja vastupidavuse seisukohalt. Hõredamas võras kasvavad suuremad ning ahvatlevalt värvunud viljad.

Nipp: Tekkinud vesivõsud saab suvel naksti puu küljest ära murda. See on isegi lihtsam kui neid järgmisel kevadel kääridega lõigata. Proovige!

Parim variant vanade puude puhul on teha ühel aastal ära nii-öelda halastamatu noorenduslõikus ning edasi jätkata igal aastal hoolduslõikusega. Kasulik on teada, et kui juba paar aastat vahele jätta, on suur osa tööst nullitud ning peab otsast alustama. Puud kasvavad ikka omasoodu, ja selleks, et neid oma tahtele allutada, peab pidevalt vaeva nägema.

Viljapuid võib vajaduse korral lõigata ka suvel ja sügisel, alates juulist. Sellist lõikust on aga mõnevõrra keerulisem teha, sest lopsakate lehtedega kaetud puu puhul ei pruugi olla täpselt aru saada, milliseid oksi peaks võtma, milliseid jätma. Teisest küljest jällegi paistavad kuivanud oksad just siis paremini välja kui kevadel. Miinuseks on ju kahju viljadega kaetud oksi maha lõigata.

Viljapuude lõikuseks on hooaja jooksul tegelikult mitmeid võimalusi. Parim aeg seda teha on varakevadel enne suurema mahlajooksu algust. Nii kannatab puu kõige vähem ja ka aednikul on lihtsam toimetada, kui raagus võra kenasti läbi paistab.

Haigusi ja kahjureid liigub samuti vähem.

Vähetähtis pole ka tõsiasi, et viljapuud saab kujundada täpselt oma äranägemise järgi ning puu võib soovi korral hoida piisavalt madala, et viljade koristamine oleks mugav.

Kas haavad tuleb katta?

Suuremate haavade puhul tuleks need kindlasti spetsiaalse haavamäärdega katta, et puit ei hakkaks niiskuse toimel mädanema. Väiksemad, kuni neljasentimeetrised haavad saavad enda parandamisega tavaliselt hakkama ilma kõrvalise abita.

Ärge kasutage lõikekohtade määrimiseks värvi! See kuivatab puitu ja aitab kaasa lõhenemisele, samuti ei lase värvikiht haaval hingata ja paraneda.

Aiandus- ja ka ehituspoodides on saadaval spetsiaalsed selleks otstarbeks sobivad haavamäärded.

Ärge jätke tüükaid ja könte!

Igasuguse elusa puu lõikamise puhul on oluline seda teha nii, et ei jääks turritavaid tüükaid. Tugeva noorenduslõikuse puhul ei tohiks puud ka nii-öelda köndistada, see on taimele väga kurnav ja ta võib sootuks hinge heita.

Lõiked tuleb teha alati sobivas suunas hoidva punga või oksa pealt, nii lähedalt kui võimalik. Jättes pikad tüükad, hakkavad need kuivama ega parane. Ideaalne koht mädanike levikuks!

Kuidas vähendada vesivõsude tekkimist?

Pange tähele! Tehke suuremad lõiked pärast suuri külmasid ja enne mahlavoolu algust. Kasutage vajaduse korral haavamääret. Hoidke võra pigem hõre ja oksad suunaga allapoole. Ärge jätke tüükaid! Ärge köndistage puid! Tutvuge sortide eripäraga. Kasutage alati teravaid ja kvaliteetseid lõikeriistu, mida on soovitatav haiguste levimise vältimiseks enne pesta.

Mida jämedam oks lõikekoha kõrvalt edasisuunduvaks jätta, seda vähem tekib vesivõsusid lõikekoha ümbrusse ja ka haav paraneb kergemini. Soovitatavalt võiks allesjääva oksa ümbermõõt olla vähemalt pool äralõigatava oksa läbimõõdust. Lahenduseks on ka see, kui samast piirkonnast väljub mitu peenemat oksa.

Pidage silmas sortide eripära!

Puude lõikamisel peame arvestama ka sortide eripäraga: mõnel on võra loomult tihedam, mõnel hõredam, osal püstisem, osal laiuvam. Vastavalt sellele tuleb oksi kas lõikamise või painutamisega suunata. Eelkõige on see oluline noorte puude kujundamisel.

Võimaluse korral võiks ebasobivas suunas väljuva jõulise oksa või oksad kas paelaga sidudes või tikkude-pulkadega toestades õigemasse asendisse sättida – nii polegi alati tarvis lõikeriistaga kallale minna.

Perepuude lõikamisel olge tähelepanelik!

Mitmesordiliste ehk perepuude lõikamine on aeganõudvam seetõttu, et iga sordi oksi tuleb omaette kujundada. Kuna eri sortidel on erinevad kasvuomadused, võib kujundamata puu hiljem tõsiselt kannatada. Oksad kipuvad murduma või nende raskuse all võib kogu puu kreeni vajuda.

Jälgige, et iga sort oleks okste arvult ja tiheduselt võrdselt esindatud. Olge konkureerivate okste eemaldamisel ettevaatlik, et mõnda sorti kogemata välja ei lõika. Seepärast on soovitatav iga sordi alguskoht pookimiskohalt enne lõikamist näiteks punase paelaga märgistada.

