Pärnu ühes erilises majas asub valge kodu, mille suurtest akendest avaneb vapustav vaade jõele

Esmapilgul tundus see neile liiga suur ja liiga kallis. “Me tõesti ei olnud sellest esialgu väga huvitatud. Aga aknast avanev vaade jäi meid kummitama,” meenutab Eleri. “Meil vedas: eelmine omanik tahtis kinnisvarast kiiresti vabaneda ja kodumaale naasta. Olime ainsad huvilised ja ta lasi meie jaoks hinda järjest alla. Viimaks saime selle endale ikka üsna hea hinnaga.”

Kõiki sellesse kodusse sisenejaid rabab avarus ja valgus. Kui pere uude kodusse kolis, vaatasid nad maja põhjalikult üle ja arutasid, kas üldse hakata remonti tegema. “Eelmise omaniku tehtud ­muudatused sobisid siia. Mulle see maja sellepärast just meeldiski, et seinad olid valged – oli lihtne kohe sisustama hakata,” märgib Eleri.