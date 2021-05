ÜKSIKASJALIK ÕPETUS | Kuidas täpselt istutada viljapuud?

Kevad on käes ja aeg viljapuid istutama hakata on saabunud! Iseenesest võib neid nii soetada kui ka istutada nii kevadel kui ka sügisel, kuid kevadel algab uus elu ja ka taimedel on lihtsam uues kohas kohaneda.