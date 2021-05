5 töötavat nippi, kuidas kasvatada ussivabad herned

Hernes talub hästi külma, seetõttu on need ka ühed esimestena külvatavad seemned, mida võis tegelikult juba pea kuu aega tagasi maha panna. Lühiajalised öökülmad hernetaimi ei heiduta. Muide, varajase külvi eelis on ka varasem saak ja vähem hernekärsaka kahjustusi ehk rahvakeeli herneusse, kes taimede õitsemise ajal ei pruugi üldse veel liikvelgi olla.