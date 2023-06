Põhilised nipid, kuidas kasvatada kurke kasvuhoones ja avamaal

Kurgi veevajadus suureneb märgatavalt, kui algab hoogne viljade moodustumine ja kasv. Juhul kui niiskust on vähe, siis osa viljaalgmeid närbub ja saaki saab vähem. Võimalusel kasutage kasvuhoones soojenenud vihmavett. Hoolitsege selle eest, et kasvuhoones ei jääks kurgitaimed pärast kastmist ööseks märjaks. Kurgi juured, isegi lehed on väga tundlikud külma ja lubjarikka vee suhtes.