Taludesse jõudsid lilled mõisaaedadest. Missugused on vanad taluaia lilled?

Meie ilmastikuoludega kohanenud ja selliseks aretatud sordid on paljude inimpõlvede jooksul uute kultuursortide ees taandunud. Kogemus näitab, et nii mõnigi lõunapoolsetes riikides kasvatatud liik või sort ei tule Eesti kliimaga toime. Taimed peavad vastu ühe hooaja ja igal kevadel tuleb osa neist välja vahetada. Vanad taluaia taimed on aga sama sitked kui meie vanavanemad – ei võta neid ussi- ega püssirohi.