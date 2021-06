Võrgendikoi liblikas muneb suve teisel poolel munad toominga okstele. Kevadel, kohe esimeste lehekeste ilmumisel, on märgata ka pisikesi röövikuid, sest teadupärast maitsevad just värsked ning mahlased lehed kõige paremini ning toitu on tulnud talv läbi oodata.

Kui oled sellist pilti oma aias näinud, tasub valvas olla.