4 töötavat nippi traatussidest lahtisaamiseks

Mulla harimine pindmistes kihtides on suvel väga oluline, kuna just seal arenevad naksurlaste munadest kahjurid. Valmikud munevad juunis-juulis mulla pindmisse kihti ning surevad varsti pärast munemist. Muna kest on õrn, mistõttu ka kerge puutumine vigastab seda ja peatab edasise arengu. Taimede kõplamine vms vaheltharimine juuni lõpul ja juuli algul on peamine agrotehniline taimekaitsevõte, millega saame noorte traatusside arvukust piirata.