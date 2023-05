Lillelaada korraldaja ränk sõltuvus - ei päevagi heegeldamata

„Võin öelda, et kunagi ei rahuldu ma sellega, mida juba oskan. Viimasel ajal on mu kireks Iiri pits ja mul on tunne, et ma ei ole nõus enam mingit tavalist lihtsat heegeltööd tegema. See ei paku mulle midagi!“ tunnistab Liivi. „Kui Iiri pitsi kõrvutada autode maailmaga, siis on see heegeltööde maailma Rolls-Royce.“